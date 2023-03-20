В СБУ заявили об аресте на Украине активов руководителя охраны Януковича на $1,4 млн

Служба безопасности Украины заявила об аресте активов руководителя охраны экс-президента страны Виктора Януковича почти на 50 млн гривен (около $1,4 млн).

«...наложен арест на всё имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича. Решение суда касается элитного гостиничного комплекса в Буковеле, квартиры в Центральном районе Киева общей площадью более 200 кв. м, двух парковочных мест в столице, пяти земельных участков общей площадью более гектара, расположенных в столичном регионе, а также в Ялте и Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

Между тем имя руководителя охраны экс-президента в СБУ не называют.

В мае 2022 года суд в Киеве заочно избрал экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.