Погранкомитет Белоруссии: за выходные очереди из фур на выезд в ЕС выросли на 20%

Количество грузовых автомобилей, ожидающих в пунктах пропуска въезда из Белоруссии на территорию ЕС, за выходные увеличилось на четверть.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

«С пятницы количество грузовых авто увеличилось на четверть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что литовская сторона пропустила на свою территорию 34% фур от нормы, польская — 55%.

Ранее сообщалось, что за пять дней количество легкового транспорта в очередях в пунктах пропуска на выезд из Белоруссии в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%.