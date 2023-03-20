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Погранкомитет Белоруссии: за выходные очереди из фур на выезд в ЕС выросли на 20%

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Количество грузовых автомобилей, ожидающих в пунктах пропуска въезда из Белоруссии на территорию ЕС, за выходные увеличилось на четверть.
Погранкомитет Белоруссии: за выходные очереди из фур на выезд в ЕС выросли на 20%
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

«С пятницы количество грузовых авто увеличилось на четверть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что литовская сторона пропустила на свою территорию 34% фур от нормы, польская — 55%.

Ранее сообщалось, что за пять дней количество легкового транспорта в очередях в пунктах пропуска на выезд из Белоруссии в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%.

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