Погранкомитет Белоруссии: за выходные очереди из фур на выезд в ЕС выросли на 20%
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.
«С пятницы количество грузовых авто увеличилось на четверть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что литовская сторона пропустила на свою территорию 34% фур от нормы, польская — 55%.
Ранее сообщалось, что за пять дней количество легкового транспорта в очередях в пунктах пропуска на выезд из Белоруссии в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%.