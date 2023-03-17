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Погранкомитет Белоруссии: за пять дней очередь легковых машин на границе выросла на 41%

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За пять дней количество легкового транспорта в очередях в пунктах пропуска на выезд из Белоруссии в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%.
Погранкомитет Белоруссии: за пять дней очередь легковых машин на границе выросла на 41%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

«С начала недели скопление легкового транспорта на въезд в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что утром в пятницу, 17 марта, очереди на въезд в Евросоюз из Белоруссии ожидают 440 легковых и 700 грузовых автомобилей.

16 февраля Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

14 марта сейм Литвы продлил действие режима чрезвычайного положения в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах.

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