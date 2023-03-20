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Бойцы ВДВ использовали специальное оружие при отражении атаки ВСУ на Днепре

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Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского водохранилища.
Бойцы ВДВ использовали специальное оружие при отражении атаки ВСУ на Днепре
  • РИА Новости

Об этом рассказал командир подразделения ВДВ России.

«Используются специальные боеприпасы... Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.

Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.

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