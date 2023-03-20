ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее в Донецке два человека получили ранения из-за срабатывания запрещённых мин «Лепесток», которые на город сбрасывают ВСУ.