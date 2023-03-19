В Донецке два человека пострадали из-за мин «Лепесток»

В Донецке два человека получили ранения из-за срабатывания запрещённых мин «Лепесток», которые на город сбрасывают ВСУ.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своём Telegram-канале.

Уточняется, что пострадали двое мужчин 1963 года рождения. Происшествия зафиксированы в Петровском и Киевском районах Донецка.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.