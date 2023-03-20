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Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

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Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества признаёт парламентские выборы в Казахстане прозрачными и демократичными.
Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
  • РИА Новости

Об этом заявил на брифинге замгенсека организации Григорий Логвинов.

«Миссия признаёт прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — цитирует его ТАСС.

Логвинов отметил, что выборы соответствовали требованиям законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам.

Ранее заместитель председателя казахстанского ЦИК Константин Петров заявил, что предварительная явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана после закрытия всех избирательных участков в республике составила 54,19%.

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявила серьёзных нарушений в ходе парламентских выборов в Казахстане.

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