Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества признаёт парламентские выборы в Казахстане прозрачными и демократичными.

Об этом заявил на брифинге замгенсека организации Григорий Логвинов.

«Миссия признаёт прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — цитирует его ТАСС.

Логвинов отметил, что выборы соответствовали требованиям законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам.

Ранее заместитель председателя казахстанского ЦИК Константин Петров заявил, что предварительная явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана после закрытия всех избирательных участков в республике составила 54,19%.

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявила серьёзных нарушений в ходе парламентских выборов в Казахстане.