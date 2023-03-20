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Предприниматель из ФРГ Дотком напомнил о ложных обещаниях Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский солгал украинцам, пообещав им сделать всё для установления мира в случае избрания лидером страны, заявил немецкий предприниматель Ким Дотком.

«Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир», — написал он в Twitter, напомнив о первых высказываниях Зеленского на посту главы государства в 2019 году.

Дотком также напомнил, что Зеленский заявлял о готовности покинуть свой пост ради мира на Украине.

Ранее украинский президент заявил, что переход к дипломатической фиксации окончания боевых действий на Украине возможен в случае выполнения всех пунктов его «формулы мира».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.

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