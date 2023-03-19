Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Вашингтоне рассчитывали, что украинский президент Владимир Зеленский начнёт прямой вооружённый конфликт с Россией.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Его слова приводит РИА Новости.

«ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что в США ожидали, что Киев возьмёт инициативу в свои руки и нападёт на ДНР и ЛНР, однако президент России Владимир Путин это предотвратил решением о начале спецоперации.

Также Макгрегор заявил, что прямое столкновение российских и украинских военных было бы неизбежным, если бы власти Украины сразу начали активное наступление на ДНР и ЛНР, обстреливаемые ВСУ с 2014 года.

Кроме того, он заявил, что Белый дом давно планировал конфликт на Украине, и для этого военные США обучали украинских солдат на территории западных стран.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывала на мирное решение вопроса Донбасса, но Украину готовили к боевым действиям.