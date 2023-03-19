Песков: полёты БПЛА над Чёрным морем доказывают вовлечённость США в конфликт против России

Полёты американских беспилотников над Чёрным морем доказывают вовлечённость Вашингтона в конфликт против России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

«По сути, речь идёт о прямой вовлечённости операторов этих беспилотников в конфликте, причём против нас», — заявил Песков.

Он назвал эти инциденты «крайне опасными».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Соединённых Штатов ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил беспилотник США MQ-9, перехваченный российским истребителем над Чёрным морем.