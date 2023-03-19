Узнать больше

Песков: полёты БПЛА над Чёрным морем доказывают вовлечённость США в конфликт против России

Короткая ссылка
Полёты американских беспилотников над Чёрным морем доказывают вовлечённость Вашингтона в конфликт против России.
Песков: полёты БПЛА над Чёрным морем доказывают вовлечённость США в конфликт против России
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

«По сути, речь идёт о прямой вовлечённости операторов этих беспилотников в конфликте, причём против нас», — заявил Песков.

Он назвал эти инциденты «крайне опасными».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Соединённых Штатов ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил беспилотник США MQ-9, перехваченный российским истребителем над Чёрным морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить