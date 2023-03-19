«Военная хроника»: ВСУ попытались атаковать в Пологовском районе Запорожской области
- AP
По его данным, две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытались наступать в районе южнее Орехова, между Новоданиловкой и Малой Токмачкой.
Колонну ВСУ обнаружили с воздуха, она была остановлена артиллерией.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены.