Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших
- AP
Об этом сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
«Мало отдать свою жизнь за (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и западных политиков, но они ещё и не позволяют семьям достойно похоронить (погибших. — RT), — написал Дрейвен в Twitter.
Он рассказал, что многие погибшие бойцы ВСУ объявляются без вести пропавшими, чтобы лишить семьи компенсационных выплат.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.