Узнать больше

Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших

Короткая ссылка
Украинские военные не дают достойно похоронить погибших, оставляя их тела у дорог.
Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших
  • AP

Об этом сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

«Мало отдать свою жизнь за (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и западных политиков, но они ещё и не позволяют семьям достойно похоронить (погибших. — RT), — написал Дрейвен в Twitter.

Он рассказал, что многие погибшие бойцы ВСУ объявляются без вести пропавшими, чтобы лишить семьи компенсационных выплат.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить