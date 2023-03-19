Украинские военные не дают достойно похоронить погибших, оставляя их тела у дорог.

Об этом сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

«Мало отдать свою жизнь за (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и западных политиков, но они ещё и не позволяют семьям достойно похоронить (погибших. — RT), — написал Дрейвен в Twitter.

Он рассказал, что многие погибшие бойцы ВСУ объявляются без вести пропавшими, чтобы лишить семьи компенсационных выплат.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.