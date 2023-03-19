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МВД Казахстана не выявило нарушений в день проведения парламентских выборов

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Нарушений общественного правопорядка в день проведения парламентских выборов в Казахстане не выявлено, обстановка спокойная, заявил глава комитета административной полиции МВД республики Кайсар Султанбаев.

«В целом обстановка на данный момент в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано», — цитирует его ТАСС.

Султанбаев отметил, что правоохранительные органы работают в усиленном режиме в связи с проведением выборов. По его словам, около 45 тыс. сотрудников органов внутренних дел привлечены к мероприятиям по охране порядка и обеспечению безопасности граждан.

В большинстве регионов Казахстана уже открылись избирательные участки для голосования.

На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на избирательном участке №58 в Астане.

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