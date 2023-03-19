ВСУ выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска открыли огонь по Донецку из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:23 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Позже украинские военные выпустили ещё 10 ракет по Кировскому району города.

Ранее в ДНР заявили о гибели мужчины при подрыве на мине в Андреевке.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.