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В ДНР заявили о гибели мужчины при подрыве на мине в Андреевке

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Мужчина погиб, подорвавшись на мине «Лепесток» вблизи населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В ДНР заявили о гибели мужчины при подрыве на мине в Андреевке
  • РИА Новости

«Вблизи н.п. Андреевка в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» погиб мужчина 1972 г.р.», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что трагедия произошла на трассе Донецк – Мариуполь.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.

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