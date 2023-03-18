В ДНР заявили о гибели мужчины при подрыве на мине в Андреевке

Мужчина погиб, подорвавшись на мине «Лепесток» вблизи населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Вблизи н.п. Андреевка в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» погиб мужчина 1972 г.р.», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что трагедия произошла на трассе Донецк – Мариуполь.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.