В ДНР заявили о гибели мужчины при подрыве на мине в Андреевке
- РИА Новости
«Вблизи н.п. Андреевка в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» погиб мужчина 1972 г.р.», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что трагедия произошла на трассе Донецк – Мариуполь.
Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.