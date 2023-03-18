ВС России за сутки уничтожили до 120 бойцов ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 120 украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две бронемашины, две боевые машины РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Ранее стало известно, что российские силы отразили атаку украинской армии на Запорожском направлении.