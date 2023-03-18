В Энергодаре обезвредили взрывное устройство в квартире, где жил боец ВСУ

В Энергодаре Запорожской области обезврежено взрывное устройство в квартире, в которой ранее проживал украинский военный, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«При обследовании помещения обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты «Ф-1», а также «растяжка». Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Отмечается, что устройство должно было сработать при включении света.

Взрывное устройство было обезврежено.

Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.