За ночь ВСУ выпустили 44 снаряда по левобережью Херсонской области

Украинская армия в ночь на 18 марта выпустила 44 снаряда по населённым пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщают экстренные службы.

РИА Новости