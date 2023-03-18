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За ночь ВСУ выпустили 44 снаряда по левобережью Херсонской области

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Украинская армия в ночь на 18 марта выпустила 44 снаряда по населённым пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщают экстренные службы.
За ночь ВСУ выпустили 44 снаряда по левобережью Херсонской области
  • РИА Новости

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Великая Лепетиха, Днепряны», — приводит ТАСС текст сообщения.

Отмечается, что в общей сложности украинские войска выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии.

Число жертв среди мирного населения уточняется.

16 марта Сальдо сообщил, что украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.

Ранее он также рассказал, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.

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