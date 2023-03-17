Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
- РИА Новости
«Наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, попытки переправы происходят регулярно.
16 марта Сальдо сообщил, что украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.
Ранее он также рассказал, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.