Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра.

«Наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, попытки переправы происходят регулярно.

16 марта Сальдо сообщил, что украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.

Ранее он также рассказал, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.