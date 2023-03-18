Военный аналитик Мураховский: Россия в зоне СВО показала способность сбивать снаряды гаубиц

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые применяют в ходе специальной военной операции на Украине, показали свою способность сбивать ракетами в воздухе американские управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur», — поделился он.

При этом Мураховский подчеркнул, что такие снаряды не являются простой целью для поражения, поскольку имеют небольшие размеры.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США на Краснолиманском направлении.