Военный аналитик Мураховский: Россия в зоне СВО показала способность сбивать снаряды гаубиц
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur», — поделился он.
При этом Мураховский подчеркнул, что такие снаряды не являются простой целью для поражения, поскольку имеют небольшие размеры.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США на Краснолиманском направлении.