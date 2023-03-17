Экс-разведчик США Шаффер заявил, что ВСУ отступят до Днепра после разгрома в Артёмовске

Украинские военные будут вынуждены отступить вплоть до реки Днепр после разгрома под Артёмовском (Бахмутом). Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер.

«Они так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут (перегруппироваться и продолжить оборону. — RT)», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Шаффер подчеркнул, что после разгрома группировки ВСУ в Артёмовске украинские войска могут отступить вплоть до Днепра, так как их линии обороны серьёзно истощены.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы планомерно продвигаются в освобождении Артёмовска.