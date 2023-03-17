Экс-разведчик США Шаффер заявил, что ВСУ отступят до Днепра после разгрома в Артёмовске
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«Они так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут (перегруппироваться и продолжить оборону. — RT)», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Шаффер подчеркнул, что после разгрома группировки ВСУ в Артёмовске украинские войска могут отступить вплоть до Днепра, так как их линии обороны серьёзно истощены.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы планомерно продвигаются в освобождении Артёмовска.