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Экс-разведчик США Шаффер заявил, что ВСУ отступят до Днепра после разгрома в Артёмовске

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Украинские военные будут вынуждены отступить вплоть до реки Днепр после разгрома под Артёмовском (Бахмутом). Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер.
Экс-разведчик США Шаффер заявил, что ВСУ отступят до Днепра после разгрома в Артёмовске
  • AP

«Они так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут (перегруппироваться и продолжить оборону. — RT)», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Шаффер подчеркнул, что после разгрома группировки ВСУ в Артёмовске украинские войска могут отступить вплоть до Днепра, так как их линии обороны серьёзно истощены.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы планомерно продвигаются в освобождении Артёмовска.

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