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Врио главы ДНР Пушилин: российские силы закрепились в зданиях «Востокмаша» в Артёмовске

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Российские силы планомерно продвигаются в освобождении Артёмовска (Бахмута), сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы закрепились в зданиях «Востокмаша» в Артёмовске
  • РИА Новости

По его словам, российские бойцы закрепились в зданиях «Востокмаша» и теперь продвигаются вглубь промышленной зоны города, пишет ТАСС.

«Ранее удалось закрепиться в зданиях завода «Востокмаш», и теперь идёт продвижение непосредственно вглубь промзоны», — сказал он в эфире Первого канала.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что потеря Артёмовска может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами.

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