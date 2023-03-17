Врио главы ДНР Пушилин: российские силы закрепились в зданиях «Востокмаша» в Артёмовске
- РИА Новости
По его словам, российские бойцы закрепились в зданиях «Востокмаша» и теперь продвигаются вглубь промышленной зоны города, пишет ТАСС.
«Ранее удалось закрепиться в зданиях завода «Востокмаш», и теперь идёт продвижение непосредственно вглубь промзоны», — сказал он в эфире Первого канала.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что потеря Артёмовска может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами.