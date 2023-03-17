Жена Зеленского заявила, что жительница Украины сбила дрон с помощью банки с помидорами
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«Одна женщина увидела дрон с балкона и сбила его банкой с помидорами», — сказала она в эфире американского телеканала MSNBC.
Зеленская добавила, что слышала «очень много таких вдохновляющих историй» на Украине.
В сентябре сообщалось, что ассоциация поддержки Украины намерена подать жалобу на бывшего кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль за то, что она подвергла сомнению утверждения Киева о действиях российских вооружённых сил в ходе операции по защите Донбасса.