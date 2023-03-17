Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что украинка якобы сбила беспилотник с помощью банки с помидорами.

«Одна женщина увидела дрон с балкона и сбила его банкой с помидорами», — сказала она в эфире американского телеканала MSNBC.

Зеленская добавила, что слышала «очень много таких вдохновляющих историй» на Украине.

В сентябре сообщалось, что ассоциация поддержки Украины намерена подать жалобу на бывшего кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль за то, что она подвергла сомнению утверждения Киева о действиях российских вооружённых сил в ходе операции по защите Донбасса.