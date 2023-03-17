Марочко сообщил, что командир Сергей Грачёв умер после тяжёлой болезни
Об этом РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко назвал кончину Грачёва великой утратой для ЛНР, поскольку командир сыграл одну из ключевых ролей в становлении и развитии республики.
По его словам, благодаря стараниям командира у ЛНР появилась возможность провести референдум в 2014 году и получить независимость от Украины.
Прощание с Грачёвым пройдёт 18 марта.
Ранее в Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб год назад при освобождении города Волновахи.