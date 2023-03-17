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Марочко сообщил, что командир Сергей Грачёв умер после тяжёлой болезни

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После тяжёлой болезни скончался командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения «Боевого братства» полковник Сергей Грачёв.

Об этом РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко назвал кончину Грачёва великой утратой для ЛНР, поскольку командир сыграл одну из ключевых ролей в становлении и развитии республики.

По его словам, благодаря стараниям командира у ЛНР появилась возможность провести референдум в 2014 году и получить независимость от Украины.

Прощание с Грачёвым пройдёт 18 марта.

Ранее в Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб год назад при освобождении города Волновахи.

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