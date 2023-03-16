Путин и Алиев провели телефонную беседу
- РИА Новости
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе.
Также Путин и Алиев обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.
Ранее Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.