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Путин и Алиев провели телефонную беседу

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Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Путин и Алиев провели телефонную беседу
  • РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе.

Также Путин и Алиев обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

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