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Экс-советник Кучмы: ситуация на Украине оказалась на грани революционного взрыва

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Политическая ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, это связано с узурпацией власти президентом Владимиром Зеленским.
Экс-советник Кучмы: ситуация на Украине оказалась на грани революционного взрыва
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует... Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Киев фактически обанкротился и лишился 60% хозяйственного комплекса, отметил он.

«Ситуация становится неуправляемой», — отметил Соскин.

По оценкам американского экономиста Ричарда Вольфа, Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией.

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