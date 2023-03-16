Экс-советник Кучмы: ситуация на Украине оказалась на грани революционного взрыва

Политическая ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, это связано с узурпацией власти президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует... Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Киев фактически обанкротился и лишился 60% хозяйственного комплекса, отметил он.

«Ситуация становится неуправляемой», — отметил Соскин.

По оценкам американского экономиста Ричарда Вольфа, Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией.