Представитель ВСУ Игнат: ПВО Украины не могут сбить ракеты «Искандер-М» и «Смерч»

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «24 каналу» заявил, что украинские системы ПВО не могут сбить российские баллистические ракеты.

«Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, «Искандер-М», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил об отсутствии у украинских военных возможности перехватывать ракеты РСЗО, таких как «Смерч».

Кроме того, Игнат заявил о неспособности сбить российские сверхзвуковые ракеты «Оникс», противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также «подобные ракеты «воздух — земля».

Ранее в ВСУ сообщили, что украинская ПВО не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал».