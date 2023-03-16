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Представитель ВСУ Игнат: ПВО Украины не могут сбить ракеты «Искандер-М» и «Смерч»

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «24 каналу» заявил, что украинские системы ПВО не могут сбить российские баллистические ракеты.
Представитель ВСУ Игнат: ПВО Украины не могут сбить ракеты «Искандер-М» и «Смерч»
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, «Искандер-М», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил об отсутствии у украинских военных возможности перехватывать ракеты РСЗО, таких как «Смерч». 

Кроме того, Игнат заявил о неспособности сбить российские сверхзвуковые ракеты «Оникс», противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также «подобные ракеты «воздух — земля».

Ранее в ВСУ сообщили, что украинская ПВО не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал».

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