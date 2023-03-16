Представитель ВСУ Игнат: ПВО Украины не могут сбить ракеты «Искандер-М» и «Смерч»
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, «Искандер-М», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил об отсутствии у украинских военных возможности перехватывать ракеты РСЗО, таких как «Смерч».
Кроме того, Игнат заявил о неспособности сбить российские сверхзвуковые ракеты «Оникс», противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также «подобные ракеты «воздух — земля».
Ранее в ВСУ сообщили, что украинская ПВО не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал».