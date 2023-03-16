Рогов объяснил попытки ВСУ наступать в Запорожской области истерикой у Зеленского
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По его словам, Запад требует от Киева результатов.
«У Зеленского истерика, ему надо показать «перемогу» (победу), а её нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска во время разведки боем в Запорожской области потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники.
Также он допустил, что попытки разведки боем украинских войск в Запорожской области будут продолжаться.