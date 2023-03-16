Рогов объяснил попытки ВСУ наступать в Запорожской области истерикой у Зеленского

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» объяснил попытки украинских войск наступать в Запорожской области истерикой у президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Запад требует от Киева результатов.

«У Зеленского истерика, ему надо показать «перемогу» (победу), а её нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска во время разведки боем в Запорожской области потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники.

Также он допустил, что попытки разведки боем украинских войск в Запорожской области будут продолжаться.