В УПЦ заявили, что кресты на храме Киево-Печерской лавры почернели после передачи ПЦУ
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«Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были жёлтыми, пока не совершилось святотатство», — сказал наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в обращении к властям Украины.
Как пишет РИА Новости, по его словам, почернение крестов значит, что «надо беречь святую соборную апостольскую церковь».
В середине марта министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.