В УПЦ заявили, что кресты на храме Киево-Печерской лавры почернели после передачи ПЦУ

В Украинской православной церкви рассказали, что кресты на храме Киево-Печерской лавры почернели после передачи Православной церкви Украины.

«Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были жёлтыми, пока не совершилось святотатство», — сказал наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в обращении к властям Украины.

Как пишет РИА Новости, по его словам, почернение крестов значит, что «надо беречь святую соборную апостольскую церковь».

В середине марта министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.