Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ночью артиллерийским огнем в районе села Ингулец уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, потери противника — трое погибших военных ВСУ, пять раненых», — рассказал собеседник агентства.

Также в районе Чернобаевки была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, погибли четверо бойцов ВСУ, ещё трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномёт Вооружённых сил Украины под Херсоном.

Кроме того, танкисты российской армии с помощью Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт после получения координат по разведданным.