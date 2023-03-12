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РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ под Херсоном

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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномёт Вооружённых сил Украины под Херсоном.
РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномёт ВСУ под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью в Днепровском районе артиллерийским огнём уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: семь погибших военных ВСУ», — заявил он.

Также источник сообщил, что накануне артиллерийским огнём в районе Николаевки российские военные уничтожили миномёт калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом.

В результате трое военных ВСУ были ликвидированы и пятеро получили ранения.

7 марта сообщалось, что на Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих.

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