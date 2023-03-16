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Марочко сообщил о поступлении крупной партии ПТРК NLAW в район Артёмовска

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В район Артёмовска (Бахмута) в ДНР поступила крупная партия ПТРК NLAW, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил о поступлении крупной партии ПТРК NLAW в район Артёмовска
  • AP
  • © Pavlo Palamarchuk

«Для усиления позиций в окрестностях Артёмовска украинским боевикам начали выдавать гранатомёты NLAW», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что гранатомёты выдают без инструктажа, но с инструкцией пользования на английском языке.

Кроме того, на ротные опорные пункты прибыли инструкторы по пользованию ПТРК, которые проходили обучение в Великобритании, заключил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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