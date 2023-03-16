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Марочко: ВСУ минируют Купянское направление минами производства США, Германии и Франции

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Украинские военные минируют Купянское направление минами производства США, Германии и Франции.
Марочко: ВСУ минируют Купянское направление минами производства США, Германии и Франции
  • AP
  • © Libkos

Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики минируют местность натовскими минами и минами без маркировки», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что на Купянском направлении выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины производства США, Германии и Франции.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

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