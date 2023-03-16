Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта
«Боевики Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Рогова, все попытки разведки боем и вскрытия линии обороны российской армии пресекаются со значительными потерями для ВС Украины как в живой силе, так и в военной технике.
Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины потеряли семь единиц бронетехники во время неудачной попытки разведки боем в Запорожской области.
Рогов отметил, что, согласно предварительным данным, ВСУ «понесли чувствительные потери в личном составе».
Также российские войска уничтожили пять украинских танков и два БТР.