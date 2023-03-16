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Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта.

«Боевики Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, все попытки разведки боем и вскрытия линии обороны российской армии пресекаются со значительными потерями для ВС Украины как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины потеряли семь единиц бронетехники во время неудачной попытки разведки боем в Запорожской области.

Рогов отметил, что, согласно предварительным данным, ВСУ «понесли чувствительные потери в личном составе».

Также российские войска уничтожили пять украинских танков и два БТР.

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