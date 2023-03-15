Рогов: ВСУ потеряли семь единиц бронетехники при разведке боем в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Он отметил, что, согласно предварительным данным, ВСУ «понесли чувствительные потери в личном составе». Также российские войска уничтожили пять украинских танков и два БТР.
«Оставшиеся в живых нацисты, входящие в состав группы прорыва, были вынуждены откатиться на исходные позиции», — заявил Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что российские военные в Пологовском районе Запорожской области отбили атаку боевиков Вооружённых сил Украины.