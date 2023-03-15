Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки, откуда ВСУ обстреливают Донецк
- РИА Новости
«Противник очень хорошо укрепился, многие годы он там строил свою оборону», — приводит его слова РИА Новости.
По словам командира, ВСУ соорудили в Марьинке бетонные бункеры, которые сложно поддаются штурму. Он добавил, что их можно разрушить только при помощи самоходного миномёта «Тюльпан».
Ранее стало известно, что в результате удачных наступательных действий подразделения Вооружённых сил России значительно продвинулись на Марьинском направлении.