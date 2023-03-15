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Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки, откуда ВСУ обстреливают Донецк

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Командир дивизиона 381-го российского артиллерийского полка объяснил, с какими сложностями сталкиваются ВС России при штурме Марьинки, откуда украинские военные осуществляют обстрелы Донецка.
Артиллерист объяснил сложности со штурмом Марьинки, откуда ВСУ обстреливают Донецк
  • РИА Новости

«Противник очень хорошо укрепился, многие годы он там строил свою оборону», — приводит его слова РИА Новости.

По словам командира, ВСУ соорудили в Марьинке бетонные бункеры, которые сложно поддаются штурму. Он добавил, что их можно разрушить только при помощи самоходного миномёта «Тюльпан».

Ранее стало известно, что в результате удачных наступательных действий подразделения Вооружённых сил России значительно продвинулись на Марьинском направлении.

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