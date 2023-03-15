Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мальчика при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными Куйбышевского района города ранение получил мальчик 2015 года рождения.

Об этом Кулемзин написал в Telegram.

Ранее Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Донецка пострадала женщина.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч».