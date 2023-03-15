Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мальчика при обстреле города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными Куйбышевского района города ранение получил мальчик 2015 года рождения.
- РИА Новости
Об этом Кулемзин написал в Telegram.
Ранее Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Донецка пострадала женщина.
В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч».
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