Военный эксперт Дандыкин считает, что борьба за Артёмовск близится к завершению
- AP
Об этом он сказал «Известиям».
Дандыкин утверждает, что сейчас у украинских частей в Артёмовске дела обстоят плохо: их могут «отрезать в любой момент», а «горло», через которое ВСУ могут подбрасывать подкрепления и боеприпасы в город, сужается.
Эксперт напомнил о заявлениях украинского президента Владимира Зеленского о городе.
«Чтобы нанести удар, им нужна не только артиллерийская, но и мощная авиационная поддержка. Сейчас они пытаются работать вертолётами и самолётами, но, думаю, возможности эти очень ограничены... По моему мнению, борьба за Артёмовск всё-таки близится к завершению и мы дожмём противника», — сказал собеседник.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что оборона города будет усилена.