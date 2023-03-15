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Военный эксперт Дандыкин считает, что борьба за Артёмовск близится к завершению

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Украинское командование будет перебрасывать в Артёмовск (Бахмут) подкрепление и попытаются разблокировать город, к этому нужно быть готовыми, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Военный эксперт Дандыкин считает, что борьба за Артёмовск близится к завершению
  • AP

Об этом он сказал «Известиям».

Дандыкин утверждает, что сейчас у украинских частей в Артёмовске дела обстоят плохо: их могут «отрезать в любой момент», а «горло», через которое ВСУ могут подбрасывать подкрепления и боеприпасы в город, сужается.

Эксперт напомнил о заявлениях украинского президента Владимира Зеленского о городе.

«Чтобы нанести удар, им нужна не только артиллерийская, но и мощная авиационная поддержка. Сейчас они пытаются работать вертолётами и самолётами, но, думаю, возможности эти очень ограничены... По моему мнению, борьба за Артёмовск всё-таки близится к завершению и мы дожмём противника», — сказал собеседник.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что оборона города будет усилена.

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