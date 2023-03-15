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Зеленский пообещал усиление обороны Артёмовска

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Артёмовска (Бахмута) будет усилена.

Он отметил, что провёл заседание ставки, на котором заслушал доклады главнокомандующего и разведки.

«Основное внимание — ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск. — RT) «Хортица» и Бахмут. Есть чёткая позиция всей ставки: усиливать это направление» — цитирует ТАСС Зеленского.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в северной части Артёмовска (Бахмута) скоро полностью перейдёт под контроль российских сил.

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