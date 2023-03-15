Зеленский пообещал усиление обороны Артёмовска
Он отметил, что провёл заседание ставки, на котором заслушал доклады главнокомандующего и разведки.
«Основное внимание — ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск. — RT) «Хортица» и Бахмут. Есть чёткая позиция всей ставки: усиливать это направление» — цитирует ТАСС Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в северной части Артёмовска (Бахмута) скоро полностью перейдёт под контроль российских сил.