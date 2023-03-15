Экс-советник Кучмы Соскин предсказал Зеленскому расправу после поражения ВСУ в Артёмовске
«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьёй», — цитирует РИА Новости Соскина.
По его словам, ситуация в Артёмовске для ВСУ является критической.
Он отметил, что страны Запада затягивают поставки военной техники.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в северной части Артёмовска (Бахмута) скоро полностью перейдёт под контроль российских сил.