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Немецкий журналист Рёпке сообщил о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артёмовске

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Журналист Bild Юлиан Рёпке заявил, что критически важные для украинских войск оборонительные рубежи в городе Артёмовске (Бахмуте) в ДНР рушатся на фоне продвижения российских сил.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление журналиста в Twitter.

Он написал, что «очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте рухнул». По словам Рёпке, ЧВК «Вагнер» находится на заводе «Востокмаш», куда в декабре приезжал президент Украины Владимир Зеленский и чествовал солдат ВСУ.

Также журналист заявил, что система укреплений была для украинских войск «последней надеждой» на создание прочной линии внутри Артёмовска.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в северной части Артёмовска (Бахмута) скоро полностью перейдёт под контроль российских сил.

В январе украинские военные сообщали журналисту Bild Рёпке о тяжёлой ситуации под Артёмовском.

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