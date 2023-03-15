Проект новой Конституции Узбекистана увеличивает до семи лет срок полномочий президента

Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесён в проект «О Конституции Республики Узбекистан».

«Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет», — цитирует РИА Новости текст проекта новой редакции Конституции. Также проект позволяет действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на пост главы государства в третий раз. 17 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционную поправку об однократном семилетнем сроке президентства.