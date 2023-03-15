Узнать больше

Проект новой Конституции Узбекистана увеличивает до семи лет срок полномочий президента

Короткая ссылка
Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесён в проект «О Конституции Республики Узбекистан».

«Президент Республики Узбекистан избирается  гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет», — цитирует РИА Новости текст проекта новой редакции Конституции.

Также проект позволяет действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на пост главы государства в третий раз.

17 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционную поправку об однократном семилетнем сроке президентства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить