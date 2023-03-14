Президент Армении уволил командующего армяно-российской объединённой группировкой войск
Президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от должности командующего армяно-российской объединённой группировкой войск Тиграна Парваняна.
- AFP
- © Karen MINASYAN
Указ президента опубликовала его пресс-служба.
«Освободить Тиграна Парваняна от должности командующего объединённой группировкой войск (сил)», — говорится в документе.
Причины увольнения не уточняются.
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