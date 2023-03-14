Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек
- AFP
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В интервью YouTube-каналу Through the eyes of Риттер выразил мнение, что каждый украинский солдат в ближайшие месяцы «погибнет, будет ранен или пленён».
«Речь идёт о сотнях тысяч человек», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ВСУ не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских ВС. Он считает, что военные ВСУ понесут «ужасающие потери», если предпримут наступательные действия.
Ранее The Wall Street Journal писала, что украинская армия несёт большие потери в Артёмовске (Бахмуте) из-за того, что у неё отсутствует возможность эвакуировать из города раненых военнослужащих.