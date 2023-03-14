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Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прогнозирует, что Вооружённые силы Украины в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ в ближайшее время потеряют сотни тысяч человек
  • AFP
  • © Aris Messinis

В интервью YouTube-каналу Through the eyes of Риттер выразил мнение, что каждый украинский солдат в ближайшие месяцы «погибнет, будет ранен или пленён».

«Речь идёт о сотнях тысяч человек», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ВСУ не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских ВС. Он считает, что военные ВСУ понесут «ужасающие потери», если предпримут наступательные действия.

Ранее The Wall Street Journal писала, что украинская армия несёт большие потери в Артёмовске (Бахмуте) из-за того, что у неё отсутствует возможность эвакуировать из города раненых военнослужащих.

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