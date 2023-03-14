Марочко: ВСУ активизировали работу диверсантов в районе Сватова и Кременной

ВСУ активно применяют диверсионно-разведывательные группы на линии столкновения в районе Сватова и Кременной в ЛНР.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке активизировались ДРГ противника», — написал он в Telegram.

Марочко отметил, что диверсанты работают малыми группами, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи.

Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.

Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.