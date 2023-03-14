Марочко: ВСУ активизировали работу диверсантов в районе Сватова и Кременной
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке активизировались ДРГ противника», — написал он в Telegram.
Марочко отметил, что диверсанты работают малыми группами, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи.
Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.