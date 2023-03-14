МВД Белоруссии: для дестабилизации обстановки в стране могут задействовать наёмников

Находящиеся за рубежом участники вооружённых формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел республики.

«Сотрудникам... МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как полк Калиновского, и прочих вооружённых формирований вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что для этих целей могут быть использованы наёмники и лица, прошедшие обучение на Западе.

Ранее стало известно, что новый отряд спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, который будет действовать в Гомельской области, планируется создать в течение шести месяцев.