В МВД Белоруссии сообщили о создании подразделения беспилотников
- РИА Новости
Об этом сообщил глава МВД Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.
«У нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны», — приводит его слова ТАСС.
Кубраков сообщил, что на вооружении у белорусских войск появляются также ударные дроны, они «способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками».
Ранее стало известно, что новый отряд спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, который будет действовать в Гомельской области, планируется создать в течение шести месяцев.