В МВД Белоруссии сообщили о создании подразделения беспилотников

Органы внутренних дел и внутренние войска Белоруссии формируют в своём составе подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённые ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава МВД Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.

«У нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны», — приводит его слова ТАСС.

Кубраков сообщил, что на вооружении у белорусских войск появляются также ударные дроны, они «способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками».

Ранее стало известно, что новый отряд спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, который будет действовать в Гомельской области, планируется создать в течение шести месяцев.