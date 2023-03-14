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Марочко: в Константиновку прибыли десять фур с западной амуницией для ВСУ

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Груз с амуницией для украинских войск прибыл в город Константиновка в ДНР.
Марочко: в Константиновку прибыли десять фур с западной амуницией для ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие десяти еврофур объёмом 96 кубометров на одну из перевалочных баз Константиновки», — цитирует его РИА Новости.

Марочко сообщил, что в груз вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование, средства бронезащиты и средства связи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

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