Марочко: ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной в ЛНР
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ», — приводит его слова РИА Новости.
Марочко рассказал, что минирование береговой линии «идёт на ширину до десяти метров с шагом минирования около трёх метров».
Ранее стало известно, что при обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 16 мирных жителей.