Марочко: ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной в ЛНР

Военные формирования Украины южнее Кременной в ЛНР активно проводят инженерные работы.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ», — приводит его слова РИА Новости.

Марочко рассказал, что минирование береговой линии «идёт на ширину до десяти метров с шагом минирования около трёх метров».

Ранее стало известно, что при обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 16 мирных жителей.