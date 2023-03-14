Узнать больше

Марочко: ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной в ЛНР

Короткая ссылка
Военные формирования Украины южнее Кременной в ЛНР активно проводят инженерные работы.
Марочко: ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной в ЛНР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ», — приводит его слова РИА Новости.

Марочко рассказал, что минирование береговой линии «идёт на ширину до десяти метров с шагом минирования около трёх метров».

Ранее стало известно, что при обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 16 мирных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить