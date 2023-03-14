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Варшава и Киев договорились о проведении консультаций по восстановлению Украины

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Руководители офисов президентов Польши и Украины договорились возобновить работу консультационного комитета для обсуждения вопроса восстановления Украины.

Об этом заявил представитель президента Польши, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в своём Twitter.

Он рассказал, что в том числе комитет будет заниматься «улучшением экономического сотрудничества в контексте будущего восстановления Украины».

По его словам, в Варшаве хотят, чтобы у компаний из Польши «была очень хорошая стартовая позиция».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ползучем освоении территории Украины со стороны Польши.

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