Варшава и Киев договорились о проведении консультаций по восстановлению Украины
Об этом заявил представитель президента Польши, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в своём Twitter.
Он рассказал, что в том числе комитет будет заниматься «улучшением экономического сотрудничества в контексте будущего восстановления Украины».
По его словам, в Варшаве хотят, чтобы у компаний из Польши «была очень хорошая стартовая позиция».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ползучем освоении территории Украины со стороны Польши.